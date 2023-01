Filarmônica Antoninense realiza cursos de formação musical em Antonina e em Paranaguá

A Filarmônica Antoninense está com vagas abertas para cursos de Formação Musical em Antonina e Paranaguá. As aulas são gratuitas, acontecem no contraturno escolar e oferecem habilitação em diversos instrumentos.

Podem participar estudantes com idade de 9 anos ou acima. As matrículas iniciaram nesta terça-feira (10) e encerram no dia 31 de janeiro. Devem ser feitas das 9 às 12h e das 14h às 17h.

Em Antonina, as matrículas são na própria sede da Filarmônica, que fica na rua Dr. Bruno, nº 119, no Centro. Em Paranaguá, as inscrições devem ser feitas no polo local da Filarmônica, que fica na rua José Azevedo, nº 2348, no bairro Rocio.

As aulas começarão no dia 6 de fevereiro. Não é preciso ter formação ou conhecimento musical para iniciar o curso.

O curso conta com apoio de diversas empresas, entre elas a TCP, que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá.