BRFértil Fertilizantes S.A torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença de Operação – LO, com validade de 24/04/2023, para Fabricação de adubos e fertilizantes. Situada em Rua José Cadilhe, 201, Bairro Serraria do Rocha. Paranaguá – PR. CEP: 83221-610.