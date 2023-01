Polícia Militar prende homem por furto de cabos elétricos em Guaratuba

Policiais militares prenderam em flagrante um homem, de 28 anos, na tarde desta quarta-feira (11), pelo furto de cabos da rede elétrica, no bairro Cohapar, em Guaratuba.

Os policiais que estavam em patrulhamento foram acionadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) que recebeu a denúncia de que um homem estava furtando cabos de cobre na região. A equipe se deslocou até o endereço e, em posse das características do autor, iniciou buscas e conseguiu localizá-lo.

Com o suspeito, que foi reconhecido pelas vítimas, foram apreendidos cerca de 16 metros de fios de cobre e um alicate. Ele utilizava uma bicicleta para cometer os crimes e fugir.

Além disso, em contato com a Copel, as equipes policiais foram informadas que somente na primeira semana de 2023 foram registrados 41 furtos de cabos de energia residenciais e em via pública, no mesmo bairro e em bairros próximos. A suspeita é de que o homem preso tenha sido o responsável por todas as ocorrências.

O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba.