Foragido pelo crime de estupro é preso em Matinhos

Foto: PMPR

Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem considerado foragido da justiça pelo crime de estupro. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (11), em Matinhos.

Uma equipe do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), que atua no projeto Verão Maior Paraná, prestou apoio aos policiais civis na tentativa de localizar o suspeito. Ao chegarem na residência, na região do Mangue Seco, as três filhas deram informações desencontradas aos policiais militares, informando que o pai, na verdade, estaria em Guarapuava.

No entanto, em contato com uma moradora da região, a equipe foi informada de que, na verdade, o homem esteve no local ao longo da semana. Após serem feitas buscas, o suspeito foi localizado por uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque e, com ele, apreendido um cartão bancário com o nome do foragido, celulares e o documento de um veículo.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Matinhos e as três filhas foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.