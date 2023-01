Arena Caiobá recebe Giba, Emanuel e estrelas do futebol

A Arena Caiobá, em Matinhos, será palco dos Jogos das Estrelas neste final de semana. Tradicional evento dentro do Verão Maior Paraná, promovido pelo Governo do Estado, eles reúnem atletas consagrados das modalidades mais amadas do Brasil e aproximam a população de seus ídolos.

No sábado (14), às 10h, acontecerá o Vôlei das Estrelas com a presença do Giba, Emanuel e outros grandes nomes paranaenses da modalidade. No domingo (15), a partir das 9h, acontecerá o Futebol das Estrelas, com a partida entre Amigos do Adilson Batista e Amigos do Ademir Alcântara prevista para iniciar às 10h, além da participação de atletas que passaram pelos clubes paranaenses.

“Nesse fim de semana, além dos shows, teremos o Vôlei das Estrelas com o Giba e o Emanuel, e grandes estrelas do vôlei nacional, e no domingo acontecerá o Futebol das Estrelas com grandes nomes do futebol paranaense e brasileiro. O Litoral está bombando e merece ser visitado por todos os paranaenses”, afirma o secretário de Estado do Esporte e coordenador geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski.

VÔLEI DAS ESTRELAS – Emanuel Rego é o único atleta do vôlei de praia a ter participado de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Eleito o melhor jogador da década de 1990 pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), ele é também o maior campeão da história da modalidade. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, foi medalhista de ouro e bronze, respectivamente, atuando ao lado de Ricardo. Já em Londres 2012, Alison foi seu parceiro na conquista da prata olímpica.

Gilberto Amauri de Godoy Filho, o Giba, atuou como ponta e conquistou os principais títulos pela Seleção Brasileira, desde as categorias de base à principal, sendo oito vezes medalha de ouro na Liga Mundial, tricampeão mundial e ouro olímpico em 2004 e prata em 2008 e 2012. Giba ainda conquistou os prêmios de melhor atleta de Atenas 2004, do Campeonato Mundial (2006), da Liga Mundial (2006) e da Copa do Mundo (2007) e é considerado um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos.

Além das duas potências mundiais, a partida também terá participação de outros grandes nomes do voleibol paranaense. O jogo acontecerá neste sábado (14), às 10 horas da manhã com transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo e no canal do YouTube da Paraná Esporte. O evento é totalmente gratuito e acontece na arena de Caiobá do Verão Maior Paraná, na Avenida Atlântica, 1000.

FUTEBOL DAS ESTRELAS – No domingo (15), às 9h, acontece a partida de abertura com a Seleção de Matinhos enfrentando a Seleção Trio de Ferro, que conta com ex-atletas dos três principais clubes de futebol da capital paranaense. Em seguida, aproximadamente às 10h, acontece a partida entre os Amigos do Adilson Batista e Amigos do Ademir Alcântara com atletas e ex-atletas convidados por ambas as estrelas.

Adilson Batista atualmente é treinador profissional de futebol e teve uma carreira de sucesso como jogador em vários clubes do Brasil. Iniciou a carreira no Athletico Paranaense e teve grande destaque como zagueiro do Grêmio, onde conquistou a Taça Libertadores de 1995, o Brasileirão e a Recopa Sul-Americana de 1996, além de dois Campeonatos Gaúchos.

Ademir Alcântara começou a carreira no Cianorte em 1979. Ademir era o camisa 10 clássico e teve passagens importantes no futebol brasileiro e português, onde defendeu o Vitória de Guimarães, Benfica (campeão português na temporada 1988/1989), Boavista e Marítimo. No retorno ao futebol brasileiro, Ademir ajudou o Coritiba a conquistar o acesso à primeira divisão em 1995 e foi um dos destaques da equipe coxa-branca naquela temporada, time que contava com outros craques como o meia Alex e o atacante Pachequinho.

O jogo das 10h terá transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo e no canal do YouTube da Paraná Esporte.

Foto: Ari Dias/AEN

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.