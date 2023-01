Cadeiras anfíbias ganham mais uma utilidade na Ilha do Mel

Fotos: Denis Ferreira Netto/Sedest

As cadeiras anfíbias, que permitem às pessoas com problemas de mobilidade tomarem banho de mar e fazem muito sucesso nas praias do Paraná, ganharam mais uma utilidade na Ilha do Mel.

Para facilitar a visita de pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção e tornar a estadia delas mais agradável, o Governo do Estado disponibilizou as cadeiras para deslocamento também por terra.

Por enquanto há apenas quatro cadeiras disponíveis, sendo duas na Praia de Encantadas e duas em Nova Brasília.

Os equipamentos são fornecidos gratuitamente pelo Instituto Água e Terra (IAT) e estão disponíveis aos interessados durante o ano inteiro, mediante reserva. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp do escritório regional do IAT no Litoral, no número (41) 99554-0313.

Segundo o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, o agendamento é necessário para que as famílias não tenham nenhum tipo de imprevisto durante a viagem.

“Todo o deslocamento na Ilha do Mel é feito por trilhas e as cadeiras anfíbias vieram para permitir que as pessoas com dificuldade de locomoção possam conhecer esse atrativo natural, mas é frustrante pegar o barco, chegar até lá e não ter a cadeira disponível”, explicou.

Os equipamentos foram adquiridos pelo IAT na temporada passada e, neste verão, já foram utilizados por 24 pessoas na Ilha.

Loeide Teodoro foi uma das pessoas que já utilizaram a cadeira. Ela tem ataxia, uma doença que prejudica o equilíbrio e a coordenação motora devido a danos no cérebro, e participa frequentemente de uma iniciativa similar do Governo do Estado em Pontal do Paraná. “Foi muito bom porque eu sempre uso a cadeira todo ano quando eu vou para o balneário de Praia de Leste e aqui na Ilha do Mel foi uma novidade”, contou.

“Eu pude passar pelas trilhas, atravessar um rio e ir à praia. Este ano fomos para Nova Brasília e ano que vem pretendo voltar e visitar Encantadas. Gostei muito do projeto e recomento para outros cadeirantes que queiram visitar a Ilha”, concluiu Loeide.

Para Elizete da Silva, de Matinhos, a cadeira anfíbia cumpriu uma função dupla, ajudando tanto a filha, Samanta, que tem deficiência múltipla, quanto a mãe dela, Ana, de 87 anos. “Da outra vez que nós viemos usamos aquele carrinho de transporte de carga da Ilha e dessa vez conversamos com pessoal que nos avisou sobre o equipamento disponível em Nova Brasília. Pegamos duas cadeiras para fazer o percurso já que a cadeira de rodas normal não é viável de usar na areia e nos ajudou bastante na locomoção”, disse.

Cadeiras no Verão Maior – O Estado tem uma ação similar nas praias no projeto Verão Maior. A ação é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, em parceria com a Sanepar e a Secretaria do Esporte.

As cadeiras do projeto Praia Acessível estão presentes em seis pontos de acessos distribuídos nos municípios de Matinhos (2 locais), Guaratuba (1 local) e Pontal do Paraná (3 locais).

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. São flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável.