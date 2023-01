Casca de coco sai do lixo e vira renda para comunidade em Pontal do Paraná

Fotos: Unespar

Uma parceria entre o campus de Paranaguá da Unespar, Prefeitura de Pontal do Paraná e a cooperativa de catadores realiza o aproveitamento de toda casca do coco verde consumido nas praias do município. Além de reduzir o lixo, o projeto busca gerar renda para os participantes da Cooperativa Eco Pontal.

O trabalho começa com a equipe de limpeza das praias, mantida pela Sanepar – que é outra parceira do projeto –, que deposita a casca do coco separada do lixo. Em seguida, a equipe de coleta contratada pela prefeitura leva até o ponto de processamento. No local, as equipes da Unespar e da cooperativa realiza com a trituração, lavagem e secagem da fibra da casca do coco, que fica armazenada para futuro processamento.

A fibra de coco pode ser usada para fazer vasos que substituem o xaxim, como placas de isolamento térmico e acústico, canecas, solas, cordas, bancos para automóveis. Na forma mais simples, o substrato é utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Pontal do Paraná para compostagem e nos programas de hortas escolares e jardins públicos do município.

Na temporada passada o projeto triturou e aproveitou aproximadamente 10 toneladas de casca de coco. Para a temporada 2023 a expectativa é dos participantes é do aproveitamento em quantidade ainda maior.