Sertanejo e forró embalam fim de semana em Matinhos e Pontal do Paraná

Moradores e turistas que estiverem curtindo o Litoral nestas sexta-feira e sábado (13 e 14) terão mais opções de lazer para curtir com toda a família. Os músicos Eduardo Costa, Alemão do Forró e a dupla Antony & Gabriel vão comandar a segunda semana de shows do Verão Maior Paraná nos palcos montados na areia da praia de Caiobá, em Matinhos, e no balneário Marisol, em Pontal do Paraná.

Todas as atrações iniciam a partir das 20h com direito a playlist variada tocada por DJs e recreação das equipes da Secretaria do Esporte. Os shows contam com policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.

MATINHOS – Na sexta-feira quem começa a festa em Matinhos é a dupla paranaense Antony & Gabriel. Naturais de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, eles ganharam fama através da internet em 2014 ao lançarem vídeos caseiros, mas que rapidamente chegaram a mais de 50 milhões de visualizações. No ano seguinte, eles já eram presença frequente nas rádios e nos shows pelo Brasil.

A dupla, que se define como um ‘sertanejo bruto’, deverá tocar sucessos próprios, especialmente músicas do DVD ‘Os cachaceiros também amam’, gravado em Londrina, além de sucessos clássicos do gênero com ênfase nos timbres graves, sanfona e viola.

No sábado, aqueles que forem ao palco montado próximo ao Pico de Matinhos terão a chance de acompanhar a performance do nacionalmente conhecido Eduardo Costa. O cantor, compositor e multi-instrumentista mineiro iniciou sua carreira nos anos 1990 e participou de diversas duplas até se consagrar artisticamente a partir do momento em que iniciou a sua carreira solo.

PONTAL DO PARANÁ – Antes de se apresentar em Matinhos, o mesmo Eduardo Costa deverá embalar o público presente em Pontal do Paraná na sexta-feira. Músicas que são símbolo da sua carreira, como ‘Olha ela aí’, ‘Saudade’, ‘Ainda tô aí’ e ‘A carta’ estão confirmadas e devem dividir espaço com outros sucessos do projeto Cabaré, realizado em conjunto com o cantor Leonardo, que também tem show agendado nesta temporada do Verão Maior Paraná.

No sábado, quem conduzirá a festa no palco Marisol é o Alemão do Forró, que como o nome já revela deve levar os veranistas presentes a dançarem muito na cidade. Com sua voz grave e carisma, ele tem lotado shows pelo País com composições próprias como ‘Fica Amor’, ‘Sai dessa Coração’ e ‘Cachaça’. A fama fez com que o artista, cujo nome de batismo é Werner Niero, recebesse o título de Rei do Forró.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES – Outros grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Fernando & Sorocaba, Bruno & Barretto, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu estão confirmados para a temporada de shows do Verão Maior Paraná, que vai até o dia 11 de fevereiro. O público terá a chance de acompanhar também os sucessos de George Henrique & Rodrigo, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius, Maria Cecília & Rodolfo e os clássicos do Trio Parada Dura.

A iniciativa do Governo do Estado conta com a parceria da Renault do Brasil e apoio das administrações dos municípios. Os shows iniciaram no último fim de semana, quando milhares de pessoas se reuniram para ouvir as músicas de César Menotti & Fabiano, Jeann & Julio e Edson & Hudson.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.