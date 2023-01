Motorista que atropelou ciclista e fugiu se apresenta em Pontal do Paraná

Delegacia de |Pontal do Paraná

A Polícia Civil conseguiu identificar um motorista suspeito de atropelar e matar um ciclista em Pontal do Paraná. Em seguida, o homem se entregou na delegacia, nesta sexta-feira (13), e confessou o crime.

A vítima, Altair Santana da Silva, de 52 anos, estava trafegando na PR-412, na altura do balneário de Barrancos quando foi atingido por uma motocicleta. O motociclista disse para as pessoas que se aproximaram que iria pedir socorro e não voltou. Silva foi encaminhado à UPA de Shangri-lá, mas não resistiu.

De imediato, os policiais civis iniciaram a investigação para apurar o fato. “Logo após o crime, nossa equipe iniciou as diligências, fomos atrás de testemunhas e imagens. Através disso, identificamos o autor do crime”, conta o delegado da PCPR Thiago França.

O motorista foi ouvido na delegacia da Polícia Civil e a motocicleta utilizada no crime apreendida. As investigações seguem a fim de concluir o inquérito policial.

CRIME – Se ausentar do local do acidente é crime e está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mesmo quando não há vítimas. O crime ocorre quando o condutor se afasta do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil.