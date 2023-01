Litoral tem 14 locais impróprios ao banho, informa IAT

Litoral tem 14 pontos impróprios a banho, segundo o quarto Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) divulgado nesta sxta-feira (13), 1 a menos que na semana anterior

Destes, 10 locais são permanentemente impróprios, por serem foz dos rios ou canais que desembocam nas praias. Eles ficam em Guaratuba (7), Matinhos (1) e Pontal do Paraná (2).

Além deles, há 4 pontos de banho reprovados na análise semanal. Destes, 3 são em Morretes: a ponte da Estrada da no rio Marumbi, na altura da ponte da Anhaia, no rio Marumbi; o Lago Lamenha Lins e o Porto Mendes, ambos no rio Nhundiaquara. Também foi aprovada a Ponta da Pita, em Antonina.

Todas as praias do Interior foram aprovadas pelo IAT, no rio Paranapanema (Costa Norte) e nas oito praias artificiais do Lago de Itaipu (Costa Oeste).

O Boletim de Balneabilidade alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias e vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos.

A bióloga da Divisão de Monitoramento do IAT, Christine da Fonseca Xavier, reforça a necessidade do respeito à sinalização. “Estas praias estarão sinalizadas com bandeira vermelha, significando que a área é imprópria para banho”, disse.

Ela explica o que pode ter tornado os locais impróprios para banho. “Estas condições costumam acontecer durante o período de maior afluência de veranistas ao Litoral aliado a alta precipitação. A grande quantidade de chuva nas últimas semanas nas nossas praias pode ter contribuído para carrear para o mar algum resíduo de fossa séptica ou esgoto sanitário lançado inadvertidamente nas galerias pluviais”, afirmou.