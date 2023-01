Litoral tem 14 locais impróprios ao banho, informa IAT

Litoral tem 14 pontos impróprios a banho, segundo o quarto Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) divulgado nesta sxta-feira (13), 1 a menos que na semana anterior

Destes, 10 locais são permanentemente impróprios, por serem foz dos rios ou canais de drenagem que desembocam nas praias. Eles ficam em Guaratuba (7), Matinhos (1) e Pontal do Paraná (2). *

Além deles, há 4 pontos de banho reprovados na análise semanal. Destes, 3 são em Morretes: a ponte da Estrada da no rio Marumbi, na altura da ponte da Anhaia, no rio Marumbi; o Lago Lamenha Lins e o Porto Mendes, ambos no rio Nhundiaquara. Também foi reprovada a Ponta da Pita, em Antonina.

Todas as praias do Interior foram aprovadas pelo IAT, no rio Paranapanema (Costa Norte) e nas oito praias artificiais do Lago de Itaipu (Costa Oeste).

O Boletim de Balneabilidade alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias e vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos.

A bióloga da Divisão de Monitoramento do IAT, Christine da Fonseca Xavier, reforça a necessidade do respeito à sinalização. “Estas praias estarão sinalizadas com bandeira vermelha, significando que a área é imprópria para banho”, disse.

Ela explica o que pode ter tornado os locais impróprios para banho. “Estas condições costumam acontecer durante o período de maior afluência de veranistas ao Litoral aliado a alta precipitação. A grande quantidade de chuva nas últimas semanas nas nossas praias pode ter contribuído para carrear para o mar algum resíduo de fossa séptica ou esgoto sanitário lançado inadvertidamente nas galerias pluviais”, afirmou.

*Confira os 10 locais permanentemente impróprios ao banho:

Guaratuba (7): rio Brejatuba (Praia das Canoas), galeria da rua Marechal Deodoro, canal da rua Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (2): rio Matinhos e canal Caiobá.

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água.