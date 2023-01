Força Verde encontra e solta 120 caranguejos em Guaraqueçaba

A Polícia Ambiental – Força Verde encontrou 120 caranguejos capturados de forma irregular em Guaraqueçaba e os libertou no mangue.

O flagrante aconteceu durante uma operação de rotina na baía de Guaraqueçaba que visava justamente combater a captura ilegal do caranguejo – que está permitida – e para garatir o defeso do camarão, – com a pesca proibida.

Os locais onde estavam os crustáceos são conhecidos como rio da Fazenda, rio da Pimenta e Pedra do Moleque. Os caranguejos estavam presos em laços. Também foram encontrados sacos contendo 2.300 laços.

Os caranguejos foram libertos dos laços e soltos novamente no mangue; os laços foram apreendidos e destruídos. Não foram encontrados os responsáveis pelo crime ambiental.

O período de captura e comercialização do caranguejo-uçá iniciou no dia 1º de dezembro e vai até o dia 14 de março, porém algumas regras devem ser respeitadas. Não podem ser capturadas as fêmeas e os machos têm de ter mais de 7 centímetros de carapaça.

A captura deve ser feita apenas com as mãos. Qualquer forma predatória e que utilize equipamentos, como os laços, são considerados crimes ambientais e estão sujeitos a multa e detenção que varia de 6 meses a 1 ano.

Imagens e informações: BPAmb FV