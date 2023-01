Temporada anima ambulantes em Pontal do Paraná

O início da temporada de verão tem animado os ambulantes que trabalham em Pontal do Paraná. Eles estão com boas expectativas para as vendas neste ano.

Em entrevista para a Imprensa da Prefeitura, os vendedores contam que tiveram prejuízo desde 2020, mas que voltam com muita vontade para recuperarem os lucros.

O movimento de pessoas em Pontal do Paraná se elevou neste início de ano e tem alegrado todo o comércio local. Mais de 500 ambulantes estão atuando nas areias dos balneários de Pontal do Paraná vendendo produtos variados para moradores e turistas.

Para poder trabalhar como vendedor durante a temporada, a prefeitura exigiu um cadastramento prévio, com comprovação de residência ou algum tipo de vínculo com o município, e atendimento das normas pré-estabelecidas de higiene, condições dos carrinhos e a forma do trabalho prestado.

Quem comprova renda familiar média igual ou inferior a dois salários mínimos, ou que tem mais de 60 anos de idade fica isento do pagamento da inscrição, o que possibilitou que 95% dos vendedores ambulantes do município ficassem isentos da taxa de licença para comercializar seus produtos, uma medida de impacto econômico e social.

O prefeito Rudão Gimenes disse estar cuidando de perto do atendimento aos ambulantes e comentou o que foi realizado em sua gestão para melhorar o trabalho destes profissionais: “As novas passarelas que foram construídas e as que foram revitalizadas foram feitas pensando nos ambulantes e nos cadeirantes, por isso elas receberam acesso com paletes na entrada da areia, facilitando a passagem dos equipamentos deles”, disse. “Em novembro de 2022 proporcionamos aos ambulantes a segunda edição do Programa Maré de Oportunidades, onde foram capacitados para um melhor atendimento na praia e receberam identificação e uniforme com proteção UV (contra raios solares)”.

“Nossa gestão tem uma preocupação especial com os vendedores ambulantes, pois muitos dependem deste ganho para sustentarem suas famílias e movimentam a economia do nosso município. O resultado temos visto nos depoimentos deles”, disse o prefeito.

Para o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, Gilberto Keserle, a continuidade dessas ações que visam o aprimoramento dos trabalhos dos vendedores ambulantes traz qualidade aos veranistas e moradores, além da agregar renda aos próprios ambulantes.

A vendedora ambulante Rosicler Barros da Rocha é cadastrada pela Prefeitura de Pontal do Paraná e vende pastel nas areias dos balneários Praia de Leste e Santa Terezinha desde 2018. Ela conta que já é até conhecida pelos moradores e por alguns turistas, que costumam frequentar seus pontos de venda: “Este ano, as vendas melhoraram bastante, pois 2021 e 2022 foram bem difíceis. Nos raros momentos que tivemos acesso à praia as pessoas tinham medo de consumir os produtos, por conta da pandemia. Esse ano quase todo mundo está vacinado, as restrições acabaram e voltamos com força total. Nossas vendas aumentaram em 40% em relação ao último ano que trabalhamos normalmente e estamos muito felizes”, disse Rosicler.

A comerciante Claudiane Turkot, de 41 anos, reside em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitba, e conta que possui uma casa de veraneio em Pontal do Paraná, onde costuma passar o verão. Ela e a família consomem muitos produtos nas areias da praia: “Nós sempre compramos comida e bebida na praia, pois são muitas opções, os valores são dentro da realidade, não é um valor exorbitante e evita que tenhamos que sair da areia para comprar em outro lugar. Sem contar que estamos ajudando estas pessoas, pois sabemos que muitos deles vivem disso. Vemos que são produtos feitos com higiene, eles trazem água para lavarem as mãos constantemente e sempre tem álcool por perto disponível para todos”, comentou Claudiane.

Com texto e imagens do Departamento de Comunicação de Pontal do Paraná