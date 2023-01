Com medalhistas olímpicos, Vôlei das Estrelas agita Verão Maior Paraná

Fotos: Clóvis Santos

Os medalhistas olímpicos paranaenses Giba e Emanuel, ídolos do voleibol nacional, foram os anfitriões do Vôlei das Estrelas, que movimentou a Praia de Caiobá, em Matinhos, neste sábado (14).

O jogo aconteceu na Arena Caiobá, estrutura montada pelo Governo do Estado na areia da praia, e faz parte da programação do Verão Maior Paraná para atrair e divertir moradores e turistas que passam a temporada de verão no Litoral do Estado.

O time Verão Maior Paraná, liderado pelas duas estrelas, acabou perdendo de dois sets a um do adversário, o Time Jogos de Aventura e Natureza, mas nem por isso a empolgação do público foi menor. Antes e depois da partida, uma fila de fãs aguardava para conversar e tirar uma foto com os ídolos.

Para Emanuel, maior campeão da história do Vôlei de Praia, a satisfação maior foi retornar para as areias onde iniciou a carreira. “É uma emoção muito grande, porque o primeiro campeonato que disputei, há muitos anos, foi em Caiobá”, contou. “Ver a emoção das pessoas, o carinho dos paranaenses, é uma alegria e a oportunidade de distribuir um pouco de tudo que construí ao longo da minha carreira”.

Para ele, a iniciativa garante a diversão na temporada e ajuda a difundir o esporte e um estilo de vida mais saudável. “O Governo do Estado está sempre aprimorando a programação que faz com que o verão fique mais gostoso. E a nossa missão aqui é trazer o exemplo positivo, de promover a saúde, amizade, ter objetivos a longo prazo e aproveitar a praia com uma atividade saudável”, afirmou.

Para o Jogo das Estrelas, Giba trocou as quadras pela areia e elogiou a estrutura montada para a temporada. “Estou impressionado com a evolução do Verão Maior. A cada ano que venho eu vejo melhoras, o que é muito importante para instigar as pessoas a virem passar a temporada nas praias do Paraná”, disse.

O vice-governador Darci Piana acompanhou a partida e destacou que além da estrutura de lazer, o Governo do Estado investe na revitalização da Orla de Matinhos e em outras obras no Litoral para atrair cada vez mais turistas para a região.

“Nosso objetivo é desenvolver o turismo e mostrar para quem nos visita que as praias do Paraná estão cada vez mais bonitas e preparadas, com uma estrutura de qualidade para receber seus turistas”, afirmou.

“Fazemos um esforço muito grande tanto em obras, como na promoção de eventos esportivos e culturais para transformar o nosso Litoral”, salientou Piana. “Essas obras todas que estão sendo feitas e toda estrutura de lazer estão trazendo resultados. O povo está correspondendo e vem para o Litoral para aproveitar, movimentando a economia. Temos um Litoral maravilhoso, que recebe de braços abertos as pessoas de todo o País”.

PÚBLICO – A estudante Lauane Ramona, de 14 anos, veio de Foz do Iguaçu curtir as praias do Paraná e foi surpreendida pelo jogo dos ídolos do vôlei. “Eu não esperava ver um jogo como esse e estou muito realizada com isso. Eu amo todos os tipos de esporte e pratico basquete, é incrível. Os dois jogadores são incríveis e a estrutura toda está muito boa, dá para aproveitar muito. Nunca tinha visto algo assim, muita brincadeira e diversão”, afirmou.

Morador de Matinhos e jogador de vôlei nas horas vagas, Gustavo dos Santos Miranda, de 26 anos, venceu um torneio relâmpago que aconteceu antes da partida principal e teve a oportunidade de bater uma bolinha com os ídolos.

“O vôlei é uma paixão, pratico desde pequeno e participo de campeonatos nos finais de semana. Nunca tinha imaginado que um dia jogaria com o Emanuel e com o Giba, é algo gratificante”, celebrou.

Companheiro de jogo de Gustavo, Moisés Felipe de Souza, de 24 anos, comemorou tanto o evento, como também as obras que estão deixando a cidade mais bonita. “O vôlei é um hobby que eu pratico todo dia. Ter essa estrutura aqui atrai o público possibilita uma interatividade entre as pessoas. Estou conhecendo gente de várias cidades do Paraná e também de outros lugares do Brasil”, contou.

MEDALHISTAS – Giba e Emanuel lideraram o time Verão Maior Paraná, que também contou com a participação dos jogadores Paulo Schmidt, Sérgio Padilha, Adriano Marques, Gilmar Afonso, Patrick Erlon e Clésio Prado, que fez dupla com Emanuel no início da carreira, alternando na quadra. Do outro lado da rede, o time dos Jogos de Aventura e Natureza foi formado por Jarbes Cassou, Marquinhos, Iranor, Cláudio Filietaz, Caled, Eduardo Polito, Gustavo e Uever.

Emanuel Rego é o único atleta do vôlei de praia a ter participado de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Eleito o melhor jogador da década de 1990 pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), ele é também o maior campeão da história da modalidade. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, foi medalhista de ouro e bronze, respectivamente, atuando ao lado de Ricardo. Já em Londres 2012, Alison foi seu parceiro na conquista da prata olímpica.

Gilberto Amauri de Godoy Filho, o Giba, atuou como ponta e conquistou os principais títulos pela Seleção Brasileira, desde as categorias de base à principal, sendo oito vezes medalha de ouro na Liga Mundial, tricampeão mundial e ouro olímpico em 2004 e prata em 2008 e 2012. Giba ainda conquistou os prêmios de melhor atleta de Atenas 2004, do Campeonato Mundial (2006), da Liga Mundial (2006) e da Copa do Mundo (2007) e é considerado um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos.

OUTROS EVENTOS – Outros eventos estão programados para acontecer neste fim de semana no Litoral. No domingo (15) pela manhã, a Arena Caiobá recebe o Futebol das Estrelas, com a partida entre Amigos do Adilson Batista, ex-jogador do Athletico, e Amigos do Ademir Alcântara , ex-craque do Coritiba. O jogo está previsto para iniciar às 10h e vai contar com a participação de atletas que passaram pelos clubes paranaenses.

Na parte cultural, as cidade de Matinhos e Pontal do Paraná terão neste sábado mais dois shows gratuitos. Na Praia de Caiobá, o cantor Eduardo Costa vai agitar o público, e no Balneário Marisol, o músico Alemão do Forró promete colocar todo mundo para dançar nas areias. Os eventos estão previstos para iniciar às 20h.

Além disso, durante todo o dia os recreadores contratados pela Secretaria do Esporte estão espalhados em diversos pontos do Litoral para animar os veranistas. A programação conta ainda com Circo e Cinema na Praia e uma série de outras atrações.

“O planejamento que fizemos durante seis meses está atendendo muito bem os veranistas, sucesso total, com os eventos culturais e esportivos indo muito bem e recebendo os turistas e moradores da melhor forma possível”, afirmou Helio Wirbiski, secretário estadual do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná.



VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.