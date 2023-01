Morador de Morretes morre após cair no mar na Ilha do Mel

Vídeo: BPMoa

Júlio César da Silva, de 35 anos, conhecido como Bugrão, morreu depois de cair no mar, neste domingo (15), na Ilha do Mel. Ele era natural de Antonina, mas residia na localidade de Porto de Cima, em Morretes.

Às 12h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma vítima que havia caído na água quando andava no costão do Morro da Cruz, numa região conhecida como Ponta da Nhá Pina, na Praia do Saquinho.

Imediatamente foi acionado a equipe de helicóptero do BPMoa, que em seu sobrevôo avistou a vítima submersa. Um tripulante pulou no mar para fazer o resgate.

A vítima foi retirada da água com apoio de outros guarda-vidas. Após aproximadamente 1 hora e 30 minutos de manobras de reanimação cardiorrespiratória foi declarado o óbito.

O corpo foi transportado pela Guarda Municipal até o trapiche de Encantadas, onde foi removido pela patrulha costeira da Polícia Militar até Paranaguá, sendo entregue aos cuidados do IML.