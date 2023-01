Futebol das Estrelas reuniu veteranos nas areias de Caiobá

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN



Já virou tradição. Jogadores que fizeram história defendendo a camisa do Athletico, Coritiba, Paraná Clube e os seus times fundadores, Pinheiros e Colorado, além de outros clubes nacionais e internacionais, se reúnem para um jogo para lá de amistoso: o Futebol das Estrelas. A partida acontece há cerca de seis anos e se tornou atração do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado.

Neste domingo (15), a Arena Caiobá, montada pelo Governo do Estado na maior praia de Matinhos, recebeu a partida Amigos do Adilson Batista x Amigos do Ademir Alcântara, com o primeiro time saindo vencedor por 7 x 6. Antes do jogo principal, a partida entre a Seleção de Matinhos x Seleção do Trio de Ferro, formada por ex-jogadores dos três principais clubes paranaenses, acabou 5 x 3 para o time da casa.

Ídolo da torcida coxa-branca e com passagem em clubes como o Botafogo e o português Benfica, Ademir Alcântara conta que o Jogo das Estrelas é a celebração da amizade entre craques que só são adversários dentro de campo, e que já se enfrentaram ou foram companheiros de equipe, às vezes as duas situações, quando eram jogadores profissionais.

“Todos os anos os ex-jogadores vêm bater uma bolinha aqui no Litoral, a convite da Secretaria do Esporte. É uma oportunidade para os veranistas poderem ver craques do passado que fizeram história no futebol paranaense e no futebol brasileiro”, afirma.

“Sempre que a gente recebe o convite, vem com maior prazer poder participar e dar essa alegria para o pessoal que gosta do futebol dos tempos passados. Quem viu esses jogadores em campo gosta de rever agora na areia”, completa.

Adilson Batista, que iniciou a carreira no Athletico e atua agora como treinador, não pode comparecer no jogo, mas foi representado pelos amigos que fizeram uma boa partida.

“É um reencontro. Está aqui toda a história do futebol paranaense: Athletico, Coritiba, Pinheiros, Colorado. Todos os anos promovemos esse evento para dar exemplo às crianças do Paraná com grandes cidadão que emprestam seu nome para que a gente cuide da formação de novos craques”, diz o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, que defendeu o time do amigo.

Coordenador do Verão Maior Paraná, ele explica que em 2019 a partida entrou no calendário oficial do evento. O vice-governador Darci Piana, que tem história no futebol paranaense, acompanhou as partidas de perto.

Árbitro profissional entre 1979 e 1997, com passagem pela Federação Paranaense e pela Confederação Brasileira de Futebol, Valdir Bicudo ficou responsável por apitar a partida principal. “Eu fico extremamente honrado. Vinte e cinco anos depois de deixar a arbitragem, ser convidado para participar desse evento é um orgulho”, diz.

“O importante é rever os atletas das décadas de 1970, 1980 e 1990, que a gente arbitrou junto, eu e o Bicudo, e fizemos isso com muito orgulho e amizade”, conta o também ex-árbitro Airton Nardelli, que apitou a partida anterior, entre a Seleção de Matinhos e o Trio de Ferro.

Partida entrou no calendário oficial do evento em 2019. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN



BMX – E não são apenas os esportes tradicionais que fazem parte do Verão Maior Paraná. No sábado (14), a piazada da BMX fez uma apresentação de manobras radicais com as bicicletas de aro 20 em frente à Arena Caiobá. Antes disso, eles estiveram em Morretes durante a semana para apresentar a modalidade que entrou para a categoria de esportes olímpicos em 2020.

As atrações esportivas englobam ainda corrida de rua, parede de escalada com tirolesa, futevôlei, beach tennis, travessias a nado e diversas outras atrações. A agenda completa está AQUI.

O Estado tem seis pontos fixos nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, no Litoral, além de outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná. Desde o final de dezembro, já houve mais de 310 mil atendimentos nesses locais.

Manobras de BMX viraram atração no Verão Maior Paraná. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN



VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.