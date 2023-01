Motorista é preso em caminhão desgovernado no Centro de Guaratuba

Reprodução

Um caminhoneiro foi preso na tarde deste domingo (15) depois de colidir em vários veículos e quase atropelar pessoas no Centro de Guaratuba.

O motorista dirigia um caminhão baú desgovernado, no sentido ao ferry boat, atingindo carros que estavam estacionados. E uma das batidas, a porta lateral foi arrancada. Policias militares o prenderam na rua Capitão João Pedro, antes do acesso ao porto de embarque.

Dentro da cabine do veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo carregada. O motorista do caminhão apresentava sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

A ocorrência foi a segunda nesse final de semana no Paraná envolvendo caminhões desgovernados. No último sábado um motorista saiu de Ponta Grossa com uma carga de cerveja e chegou em Curitiba causando destruição no trânsito da capital.