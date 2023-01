Motorista é preso em caminhão desgovernado no Centro de Guaratuba

Um caminhoneiro identificado como Joabe de Almeisa foi preso na tarde deste domingo (15) depois de colidir em vários veículos e quase atropelar pessoas no Centro de Guaratuba.

O motorista dirigia um caminhão baú desgovernado, no sentido ao ferry boat, atingindo carros que estavam estacionados. E uma das batidas, a porta lateral foi arrancada. Policias militares o prenderam na rua Capitão João Pedro, antes do acesso ao porto de embarque.

Quando o veículo parou, os policiais puderem ver que dentro do compartimento de carga estava havia uma jovem mulher e duas crianças, a esposa e os dois filhos do motorista. Dentro da cabine, os policiais encontraram uma pistola 9mm com munição. O motorista tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas não tem licença para transportar a arma carregada.

O motorista, de 37 anos, segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

A confusão começou em frente a um quiosque na avenida Atlântica, na Praia do Prosdócimo, onde o motorista discutiu com uma pessoa e saiu em disparada, colidindo com o primeiro veículo. Sua família teve que se agarrar nas estruturas para não se machucar.