Pontal do Paraná promove campanha contra lixo na praia

Na época mais esperada do ano, a temporada de verão, o município de Pontal do Paraná que possui em torno de 33 mil habitantes (conforme estimativa do IBGE de 2022) passa a ter em média 400 mil habitantes (de acordo com a Paraná Turismo). E o volume de lixo aumenta na mesma proporção.

Na temporada deste ano a Prefeitura de Pontal do Paraná tem recolhido em média 120 toneladas de resíduos diariamente. Somente nas areias dos balneários são recolhidos em torno de 10 toneladas por dia.

Apesar de alto, a prefeitura considera que este número baixou em relação ao ano passado, devido às ações de mitigação da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Uma delas é a compostagem, que recicla o lixo orgânico gerado nas escolas, as cascas dos cocos consumidos pelos veranistas e os resíduos dos cavalos utilizados para tratamento de equoterapia na escola especial da cidade, transformando tudo em adubo natural.

Outra ação de prevenção é a coleta seletiva que funciona no município separando o material que pode ser reciclado. Segundo a Amcorespp (Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná), são recolhidas por dia 5 toneladas deste material.

O que eu posso fazer para manter as praias limpas?

Para reforçar estas ações, a prefeitura desenvolveu uma campanha para incentivar as pessoas a recolherem o seu lixo. O slogan é “Lixo na praia não! Nunca deixe o seu lixo para trás! Praia limpa é tudo de bom”. A campanha traz algumas dicas de como as pessoas podem participar.

Com o aumento do número de banhistas, aumenta também a quantidade de lixo espalhado nas praias. Mas isso não precisa ser assim, basta todos terem consciência e adotarem medidas básicas para não abandonar o lixo. Veja algumas dicas importantes: