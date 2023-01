Feturismo faz enquete sobre caixinhas de som na praia. Vote.

A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Estado do Paraná (Feturismo) lançou uma enquete para saber se as leis contra a perturbação do sossego são respeitadas no Paraná.

Em Praia Grande (SP), fiscalização coíbe o som na praia | foto: Jairo Marques

A entidade destaca uma reclamação muito comum: as caixinhas de som na praia, mas cita outras situações. Segundo a Feturismo, o uso de caixinhas em locais como praças, parques, praias e academias ao ar livre intensificaram as reclamações, embora o Paraná possua uma legislação que visa combater estas práticas.

“Tem que respeitar o espaço de cada um. Muitas vezes as pessoas não gostam, não querem escutar as músicas dos outros. Afinal, tem fone de ouvido para isso mesmo, para cada um escutar sua própria trilha sonora”, disse Fábio Aguayo, presidente da Feturismo e diretor da Confederação Nacional de Turismo (CNTur). “

Vote na enquete clicando aqui.