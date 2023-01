A TCP, empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, informa que passou por instabilidades de energia em todos os setores do terminal na tarde de hoje (17/01). O fornecimento de energia foi restaurado parcialmente e com isso as operações de gate, ferrovia, pátio e navio retornaram a normalidade.

Agendamentos de carga afetados pela parada operacional estão sendo recebidos com atraso.