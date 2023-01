Beto Preto anuncia recursos em Paranaguá e vistoria obra em Guaratuba

Foto: Danilo Avanci / Sesa

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizou, nesta terça-feira (17), um pacote de investimentos de cerca de R$ 16 milhões em obras e recursos de saúde em Paranaguá. Em seguida, o secretário foi acompanhar obras e anunciar recursos para Pontal do Paraná e Guaratuba.

O montante será utilizado para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), e ampliação e reforma da Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes. Ambos os projetos são anexos ao Hospital Regional do Litoral (HRL).

Realizado no Hospital mais antigo do Estado, a antiga Santa Casa de Misericórdia, o projeto arquitetônico do AME será de Tipo II, contando com dois andares, área estimada de 872 metros quadrados e 22 consultórios, Núcleo de Fisioterapia e área administrativa. A capacidade de operação do ambulatório será de até 12 mil atendimentos ao mês.

Este é o sexto AME autorizado pela Sesa desde a última semana. As unidades devem reforçar o atendimento multiprofissional na realização de consultas e exames especializados de média complexidade.

MATERNIDADE – Outro grande destaque no pacote de anúncios foi a reforma e ampliação da Maternidade Maria de Lourdes, referência em partos no litoral. A unidade terá, em seu novo espaço, 23 leitos de enfermaria e cinco quartos de pré, parto e pós-parto, equipados para receber e acompanhar a gestante durante estes três estágios. Ao todo, serão 1.685 metros quadrados de área construída para a reforma. Assim como no AME, o valor será de R$ 7 milhões.

ATENÇÃO PRIMÁRIA – Ainda, o secretário anunciou mais R$ 1,9 milhão em recursos para o município, dedicados especificamente à Atenção Primária em Saúde. O valor é para a compra de equipamentos odontológicos, além de veículos destinados a fortalecer a Estratégia da Saúde da Família, facilitando deslocamento de pacientes e visitas médicas a residências.

Hospital-maternidade de Guaratuba

Foto: Viviane Ribeiro / Sesa

Depois acompanhar, coo prefeito Rudão Gimenes e o deputado Anibelli Neto, a construção de duas importantes unidades de saúde em Pontal Paraná, o Pronto Atendimento Municipal e a Policlínica, Beto Preto seguiu para Guaratuba.

No município, vistoriou as obras da Unidade Mista de Saúde do hospital-maternidade de Guaratuba, uma obra anunciada em 2019 e iniciada em agosto de 2020. O investimento do Governo do Estado é de R$ 1,4 milhão.

“Esse é um sonho que foi pensado em 2019 e que começamos a ver os resultados. O novo espaço vai receber gestantes da antiga maternidade que poderão ser atendidas em um local novo, moderno e com mais capacidade e qualidade no serviço”, enfatizou o secretário.

Foi autorizado ainda o repasse de R$ 705 mil para compra de veículos a serem usados pelas equipes da Atenção Primária, além de kits de equipamentos para a saúde bucal e da família no município. Os kits atenderão pacientes de especialidades, como odontológica, além de pacientes para o atendimento geral. Somente para a aquisição de veículos, serão repassados ao município R$ 350 mil.

Beto Preto foi recebido pelo prefeito Roberto Justus, o secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto, a diretora-geral do Pronto Socorro e Hospital, Claudia Cunha, e o deputado estadual Nelson Justus.