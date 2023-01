Navios da Marinha podem ser visitados neste sábado

Navio doca Bahia em ação | foto: Marinha do Brasil

Três navios da Marinha chegarão em Paranaguá no próximo sábado (21). O navio doca “Bahia”, a fragata “Liberal” e a fragata “Defensora” estarão abertos à visitação pública, de 13h às 19h, no Porto de Paranaguá.

A visita é gratuita e será liberada de acordo com a ordem de chegada, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF. Para a segurança dos visitantes é necessária a utilização de calçados fechados e sem salto.

O navio doca multipropósito “Bahia” foi projetado para transportar tropas, veículos, helicópteros e munição, agindo em grandes áreas oceânicas e na proteção de plataformas marítimas de petróleo. O navio foi incorporado à frota da marinha no governo da presidente Dilma Roussef, em abril de 2016.

As fragatas têm como função serem Navios-Escolta, podendo localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas.

Os navios partiram no dia 16 da cidade do Rio de Janeiro, com 291 aspirantes da Escola Naval e mais de 2 mil militares distribuídos em cinco navios para a Aspirantex 2023, que acontece até 1º de fevereiro na área compreendida entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Operação tem o objetivo do treinamento das tripulações e para a familiarização dos aspirantes com a vida no mar.

Serão executados exercícios militares entre os navios e aeronaves participantes, reforçando a presença da Marinha na Amazônia Azul, como exercícios de navegação em baixa visibilidade, trânsito sob ameaça aérea, trânsito com oposição de submarino, controle aéreo de interceptação, manobras de aproximação, demonstração anfíbia, exercícios de ações de guerra cibernética, resgate de náufrago em grande escala, ação de presença na Bacia de Santos (SP), entre outras ações. A Operação contará com a presença do comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen.

Fonte: Agência Marinha de Notícias