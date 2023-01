Arenas continuam animando temporada e incentivando turismo

Fotos: Clóvis Santos / Secretaria de Esporte do Paraná

Em 20 dias, as equipes que atuam na área de esporte e lazer durante o Verão Maior Paraná fizeram 477.593 atendimentos a moradores e veranistas.

O balanço é de 26 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023. O auge do movimento turístico no Litoral é entre o Ano Novo e a primeira quinzena de janeiro. Passados estes dias, as arenas montadas nas praias continuam atraindo grande público e incentivando a permanência do turista na região.

Jogos com estrelas do vôlei e do futebol e apresentação de manobras radicais com bicicletas de aro (BMX) são exemplos de atividades que empolgaram e lotaram as arenas do Litoral.

O público tem participado, também, da programação diária com recreação, dança, tirolesa e oficinas de circo.

As atividades cotidianas nos postos incluem caminhada orientada, recreação infantil, aula de dança, ginástica, torneios relâmpagos, muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material.

As ações, ofertadas pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria do Esporte, são gratuitas e acontecem no Litoral e Costa Noroeste do Estado, de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

O projeto conta com seis pontos fixos no Litoral, nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, três equipes itinerantes e outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná. Todas as atividades são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de educação física, turismo, enfermagem e comunicação. Todos passaram por uma capacitação para melhor atender os veranistas e a comunidade litorânea.

O secretário do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, destaca que as ações levam saúde, segurança e tranquilidade para o veranista. “Hoje comemoramos o número expressivo de mais de 470 mil atendimentos. Nos orgulhamos disso porque temos uma equipe de mais de 250 pessoas trabalhando para proporcionar aos turistas e moradores grandes momentos nas praias do Estado. A temporada continua bombando e esperamos as famílias com tudo que o Estado pode dar de conforto, comodidade e reciprocidade”, afirma.

Além disso, grandes eventos estão ajudando a atrair mais público e proporcionam acesso a modalidades não tradicionais, por meio dos Jogos de Aventura & Natureza, como BMX e Wheeling.

No último final de semana, os medalhistas olímpicos paranaenses Giba e Emanuel, ídolos do voleibol nacional, foram os anfitriões do Vôlei das Estrelas, que movimentou a Praia de Caiobá, em Matinhos, no sábado (14). O jogo aconteceu na Arena Caiobá, que também contou com homenagens a outros grandes nomes do esporte paranaense que foram precursores da modalidade.

Já os jogadores que fizeram história defendendo a camisa para o Athletico, Coritiba, Paraná Clube e os seus times fundadores, Pinheiros e Colorado, além de outros clubes nacionais e internacionais, se reuniram para um jogo para lá de amistoso: o Futebol das Estrelas. A partida acontece há seis anos e se tornou atração do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado.

Também no final de semana, a equipe Showtime BMX fez uma apresentação de manobras radicais com as bicicletas de aro 20 em frente à Arena Caiobá. Antes disso, eles estiveram em Morretes durante a semana para apresentar a modalidade que entrou para a categoria de esportes olímpicos em 2020.

Confira a programação diária dos postos fixos:

8h30 – 11h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

8h30 – 9h15: Caminhadas

8h30 – 11h45: Torneios com inscrição

9h30 – 10h30: Recreação infantil

10h30 – 11h: Mexa-se (atividade de palco)

11h – 11h15: Torneio relâmpago

15h – 18h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

15h30: Torneio relâmpago

16h – 17h: Recreação infantil

17h30 – 18h: Danças e ritmos

18h – 18h45: Ginástica Verão

Verão Maior Paraná – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.