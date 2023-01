Pontal do Paraná tem Pré-Carnaval com blocos e a banda Araketu

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza um Pré-Carnaval no dia 11 de fevereiro, com blocos, trios elétricos e banho de espuma. Entre as atrações, está a banda Araketu, de Salvador, Bahia.

A concentração será a partir das 15h na Praça Central do balneário Shangri-lá, com destino ao Centro de Eventos do balneário Marissol, onde haverá shows.

Os blocos carnavalescos que quiserem participar devem realizar o cadastro através do link:

https://forms.gle/13kxKehXZ7AMJuQj7

Mais informações pelo Whatsapp 41 93500 7978