PCPR realiza força-tarefa para cumprir 121 ações em Guaraqueçaba

Foto: PCPR

A Polícia Civil desencadeou uma força-tarefa para cumprir 121 ações de polícia judiciária em Guaraqueçaba.

Os atendimentos aos moradores ocorreram na terça-feira (17) e na quarta-feira (18). Foram realizadas oitivas, interrogatórios e diligências investigativas com o objetivo de dar agilidade aos processos ocorridos no município.

De acordo com a delegada Vanessa Cristina, as 121 ações são referentes a 38 procedimentos. Essa iniciativa dentro do projeto Verão visa levar serviços a áreas de difícil acesso, dando continuidade aos trabalhos realizados nas fases anteriores. “Por vezes, os moradores ficam impossibilitados de se deslocar até a delegacia mais próxima e nós vamos até essas pessoas para dar andamento aos casos”, disse.

As ações alcançaram a região central do município e áreas rurais de Serra Negra, Morato, Tagaçaba de Cima, Tagaçaba de Baixo e Itaqui, além das ilhas Rasa, Almeida e Gamela.

A força-tarefa contou com o apoio da Patrulha Costeira da Polícia Militar, que ajudou a levar os policiais aos municípios, e da prefeitura de Guaraqueçaba, que deu apoio no deslocamento no município.

“Além de aproximar a PCPR da comunidade, o trabalho reforça a credibilidade institucional do Estado, pois são tomadas providências de polícia judiciária em relação aos fatos trazidos a conhecimento público pela população”, comentou a delegada.