Após 12 anos, travessia a nado de Guaratuba é retomada

Após um hiato de 12 anos, o Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com o município e diversas instituições, retoma a tradicional prova de travessia a nado de Guaratuba.

A competição faz parte do cronograma de atividades dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN), inseridos no Verão Maior Paraná.

Com um número recorde de inscritos, a competição contará com cerca de 350 atletas de diversas categorias – dos 12 aos 80 anos – e será dividida em três provas: 1500m, 750m e 400m, conforme a categoria do atleta inscrito.

A competição terá início às 8h. A largada será em frente ao Hotel Caieiras Vila Real. O circuito é um triângulo. Os nadadores percorrem 250 metros para direita até a primeira boia, mais 250 metros para a esquerda após contorná-la, e 250 metros até o ponto inicial. A maior prova consiste em duas voltas.

Todos os atletas contarão com a tecnologia de controle em chip, cedidos pela Federação dos Desportos Aquáticos do Paraná (FDAP), instituição que fará a supervisão da competição.

Um dos coordenadores do Verão Maior Paraná, Tiago Campos destacou que o evento é um marco no esporte paranaense, que comprova a força dos Jogos de Aventura e Natureza no Estado do Paraná, além de ser responsável por movimentar diversos setores do município através do esporte.

“A retomada da travessia é muito gratificante para nós e para a comunidade em geral, por isso consideramos o evento de extrema importância para a população. Houve um excelente número de inscritos e participantes e isso só mostra a força dos Jogos de Aventura em natureza no Estado. O intuito é que a modalidade se consolide em nosso cronograma”, afirmou.

FIM DE SEMANA – Além da Travessia a Nado, o fim de semana no Litoral conta com outros eventos. Haverá a etapa final do Campeonato Paranaense de Handebol de Areia em Matinhos (no posto fixo de Caiobá) de 20 a 22, e o Futebol das Estrelas em Antonina (na Associação Atlética 29 de maio), no dia 21/01, às 10h.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.