BR-376 em Guaratuba é liberada na manhã desta sexta-feira

Foto: Arteris Litoral Sul

A rodovia BR-376 foi liberada ao tráfego na manhã desta sexta-feira (20), depois de ter ficada interditada por quase 12 horas na altura do km km 668,7, em Guaratuba.

A pista sentido Curitiba foi liberada às 8h55, e a no sentido Santa Catarina, às 9h.

Na noite desta quinta-feira (19), houve novo deslizamento de terra devido às chuvas persistentes na Serra do Mar. A queda de barreira aconteceu por volta das 21h30. Equipes ainda trabalham no local.

Ontem, os motoristas foram orientados a retornar a partir do posto da polícia em Tijucas do Sul (sentido Santa Catarina), e na praça de pedágio de Garuva (sentido Curitiba). Os bloqueios de segurança foram feitos nos km 633 (São José dos Pinhais) e no km 1,5 (Garuva). Por volta das 7h, a fila era de 7 quilômetros no sentido Curitiba e de 2 quilômetros no sentido Santa Catarina.