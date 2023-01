Wheeling movimentou a programação esportiva de Guaratuba, Matinhos e Pontal

Fotos: Clóvis Santos

Com saltos, manobras e até fogo, as apresentações de moto na modalidade de wheeling (acrobacia) movimentaram o litoral paranaense nos últimos dias.

As apresentações fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza no Verão Maior Paraná, uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

A modalidade de wheeling existe desde 1980 e consiste na realização de manobras de solo com motocicletas e até quadriciclos, nas quais os praticantes precisam de muita força e equilíbrio.

Os shows gratuitos foram realizados pelo grupo Adrenalina Motoshow entre os dias 17 e 19 de janeiro nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Shangri-lá (Pontal do Paraná).

A equipe de manobras foi comandada pelo piloto, dublê e campeão brasileiro da modalidade, Rafael Felipe de Souza. “Nós praticamos o wheeling desde 1995 e desde então estamos na estrada viajando o Brasil todo, então é uma honra para a gente participar do Verão Maior Paraná e apresentar esse projeto aos paranaenses”, comentou.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria do Esporte do Paraná, Tiago Campos, as apresentações tiveram como objetivo atrair o público de moradores e veranistas para a modalidade.

“Essa é uma apresentação que está chegando nos Jogos de Aventura e Natureza, e incluímos no Verão Maior Paraná principalmente para entreter o público, assim como foi com as apresentações do BMX freestyle, que reúnem muitos jovens”, afirmou.

É a primeira vez que o wheeling participa das festividades de verão promovidas pelo Estado. Até então a modalidade fazia parte apenas das etapas dos Jogos de Aventura e Natureza no Interior.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.