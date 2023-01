Final de semana tem George Henrique & Rodrigo, Trio Parada Dura, Leonardo e Bruno & Barretto

Trio Parada Dura

Neste final de semana as atrações gratuitas nos palcos do Verão Maior Paraná levarão milhares de pessoas para as praias de Matinhos e Pontal do Paraná.

Para a estrutura montada em Matinhos, estão programados shows com o sertanejo Leonardo, nesta sexta (20), e a dupla George Henrique & Rodrigo, no sábado (21). Em Pontal do Paraná, sobem ao palco Bruno & Barreto (sexta) e Trio Parada Dura (sábado).

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows, que iniciaram no dia 06 de janeiro e estão reunindo veranistas e moradores que estendem o dia na praia para ouvir boa música. A entrada é sempre gratuita e a agenda completa pode ser conferida no site www.verao.pr.gov.br. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação.

Ainda estão programados mais três finais de semana de apresentações com grandes nomes da música nacional, como Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu. Paranaenses, brasileiros de outros estados e estrangeiros ainda terão a chance de acompanhar os sucessos de Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo. Até agora, já tocaram nos palcos Eduardo Costa, Alemão do Forró, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, Jeann & Julio e César Menotti & Fabiano.

MATINHOS – A programação do final de semana de Matinhos começa com Leonardo, ídolo de várias gerações, que começou a carreira ao lado do irmão Leandro. Juntos, lançaram hits como “Entre Tapas e Beijos”, “Pense em Mim”, “Eu Juro” e “Mexe Mexe”.

Compositores, intérpretes e extremamente talentosos, os irmãos George Henrique & Rodrigo conquistaram o topo das plataformas de streaming com o sucesso de “Vai Lá Em Casa Hoje”. Eles surgiram em 2011 com o DVD “Esquenta Pra Balada”, gravado num posto de gasolina, ponto de partida para as noites de Goiânia, onde os irmãos vivem até hoje. Outras músicas de sucesso são “Cuida da Sua Vida” e “Seu Oposto”.

PONTAL DO PARANÁ – Em Pontal do Paraná a animação começa com os amigos e parceiros Bruno César Bortholazzi e André Luiz Evaristo Tavares, popularmente conhecidos como Bruno & Barretto. A dupla começou a carreira em 2014 em Londrina, Norte do Paraná. Os hits são “Farra, Pinga e Foguete”, “Eu Quero é Rolo”, “Meu Sorriso é Você” e “Bruto Mesmo”.

No sábado será dia de reencontrar a história com o Trio Parada Dura, que completou 50 anos de trajetória. O grupo já vendeu 100 milhões de discos e agora contabiliza plays e views desfrutando a nova fase virtual. Apelidados de “Rolling Stones do Sertão” pela quantidade de apresentações e turnês, são donos de sucessos como “Fuscão Preto”, “As Andorinhas”, “Vivendo Aqui no Mato” e “Cordão de Ouro”.

Sexta-feira (20), a partir das 20h

Leonardo (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Bruno & Barreto (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado (21), a partir das 20h

George Henrique & Rodrigo (Palco Matinhos)

Trio Parada Dura (Palco Pontal do Paraná)