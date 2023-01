Cinema na Praia encanta moradores e turistas no Balneário de Santa Terezinha

Fotos: Leonardo Sguarezi/Secom

O Cinema na Praia está levando diversão e entretenimento para os moradores e veranistas de Pontal do Paraná. A estreia no município aconteceu na noite desta quinta-feira (19), no Balneário de Santa Terezinha, e reuniu centenas de espectadores que acompanharam as duas sessões de filmes ao ar livre. O destino seguinte foi a Praça Caetano Munhoz da Rocha, no Balneário de Ipanema, nesta sexta.

São duas sessões gratuitas, com início sempre às 19 e 21 horas. A telona de LED, instalada em uma carreta, exibe “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”, e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Os filmes são concedidos pela Motion Picture Association, associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood.

A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à programação. Ao todo, são 400 cadeiras disponíveis.

A empresária Jessica Alves França Maciel, de 31 anos, mora em Pontal do Paraná há sete meses. Apesar de já ter ido ao cinema, ela destaca a importância do projeto para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. “Eu vim com a família toda: filhos, sobrinhos, irmãs. É um projeto importante, principalmente para as crianças, que algumas chegam a não ter acesso ao cinema e aqui eles conseguem ter essa experiência, até pelas férias mesmo, para curtirem esse período”, afirma.

Moradora de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Júlia Andrade, de 73 anos, também acompanhou a sessão. “Nós estamos aqui em Santa Terezinha e de manhã eles nos avisaram sobre o Cinema na Praia. A gente está participando das práticas de esporte com eles ali na beira da praia”, destaca. “É uma maravilha para quem não tem como ir. Gostei, estou amando, é a primeira vez que eu vou em um cinema ao ar livre”.

Para o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, a parceria com o Governo do Estado tem ajudado a aumentar o número de turistas na cidade durante a temporada. “Mais uma atração para a nossa população, para os nossos turistas. Já tivemos circo na semana passada, agora o cinema, e a presença da população aqui é sempre grande. Ficamos felizes com isso, podendo proporcionar atrações para todos. Ver essa criançada dando risada com bons filmes é muito bacana”, explica. “Eu mesmo trouxe meu filho para poder se divertir”.

“O pessoal está vindo ao Litoral para aproveitar o Verão Maior Paraná e o Cinema na Praia é a cereja do bolo, então depois de passarem o dia inteiro na praia com as ações do esporte, vão até a praça assistir os filmes. Todo mundo muito feliz e participativo. São dois horários de exibições e são todos muito bem-vindos”, ressalta o produtor do projeto, João Lima.

SESSÕES – As sessões seguem até 12 de fevereiro de 2023. Nesta temporada, o projeto já passou por Guaratuba e Matinhos e, depois de Pontal do Paraná, segue para Paranaguá, Morretes e Antonina, retornando para a semana final em Matinhos.

Projeto do Governo do Estado, o Cinema na Praia é uma adaptação do Cinema na Praça, que leva a experiência de assistir filmes em tela grande para municípios que não possuem salas de cinema comerciais. A iniciativa faz parte da estratégia de descentralização da cultura, proporcionando o fácil acesso para as pessoas que não residem em grandes cidades.