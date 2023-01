Pai e filho se afogam e são resgatados em Guaratuba

Fotos: BPMoa

Dois homens foram resgatados do mar, em Guaratuba, neste domingo (22).

Por volta das 12h40, a equipe de guarda-vidas do Posto de Guarda-vidas Vô Fredo avistou os dois se afogando, ao norte do posto, fora da área protegida, no balneário de Nereidas.

Os dois homens, pai e filho, de 53 e 18 anos, são naturais de Castro (PR) e foram retirados da água sem dificuldades.

O pai, em situação menos grave, recebeu atendimento da equipe da ambulância e foi levado para o Pronto Socorro de Guaratuba.

O filho, em estado mais grave, foi atendido pela equipe médica do helicóptero Falcão 8 – que precisou ser chamado – e em seguida transportado para o Hospital Regional de Litoral, em Paranaguá.