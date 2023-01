1ª em transparência, Pontal tem contas de 2021 já aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do Município de Pontal do Paraná do exercício de 2021, em julgamento na Primeira Câmara.

Em novembro de 2022, o TCE-PR divulgou o resultado da quarta edição anual da avaliação dos portais da transparência. Pontal do Paraná ficou em primeiro lugar entre os sete municípios do Litoral.

A avaliação no Índice de Transparência da Administração Pública, ou ITP-TCE/PR, foi 98,67%, uma grande evolução desde que o ranking foi criado o índice, em 2019. Naquele ano, Pontal obteve a nota 57,31%, passando para 82,36% em 2020 e 84,80%, em 2021.

O prefeito Rudão Gimenes comentou a aprovação das contas e a boa avaliação do Portal da Transparência. “A aprovação unânime das contas do município por parte do TCE-PR e a colocação que ficamos no ranking comprovam a responsabilidade na administração dos recursos públicos e o compromisso com uma gestão fiscal eficiente, seguindo a missão de executar políticas públicas e desenvolver ações para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Pontal do Paraná”, disse. “Tudo isso mostra que estamos no caminho certo”.