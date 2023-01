Pontal do Paraná confirma o Festival do Caranguejo de 2023

Pontal do Paraná confirma o Festival do Caranguejo de 2023

Em sua 19º edição, o Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná ocorrerá no balneário de Shangri-lá, como já é tradição, mas também em todo o município, com a participação de restaurantes da cidade.

A abertura oficial será na Praça Alvorada, em Shangri-lá, no dia 2 de fevereiro. A praça recebeu em dezembro uma escultura de caranguejo, obra feita pelo artista Guilherme Ferreira.

O local se transformará em um espaço expositivo para moradores e turistas conhecerem mais sobre o caranguejo-uçá, em painéis informativos sobre a espécie, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No evento também serão apresentados os estabelecimentos participantes do festival, entre os dias 3 5.

E a Adetur (Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná), em parceria com a Paraná Turismo, terá um espaço para apresentação dos destinos turísticos da região.