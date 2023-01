Polícia Militar cumpre 25 mandados de prisão no Litoral em uma semana

Foto: Sd Ismael Ponchio / PMPR

Entre os dias 16 e 23 de janeiro, a Polícia Militar do Paraná cumpriu 25 mandados de prisão que estavam em aberto no litoral paranaense.

Também foram abordados 1.267 veículos e 3.808 pessoas. As ações ocorreram durante o Verão Maior Paraná e se devem ao reforço do efetivo policial empregado nas praias.

Em relação às ocorrências, foram 802 atendidas pelas equipes. A maioria segue sendo perturbação de sossego, com 86 atendimentos. Os policiais militares também fizeram 52 encaminhamentos por flagrante delito e 60 termos circunstanciados.

“A Polícia Militar está atuando dia e noite para garantir a segurança de todos aqueles que moram ou visitam o Litoral. Os patrulhamentos são constantes, até mesmo nas regiões mais distantes dos municípios”, comenta a porta-voz da PMPR no Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima.

Na orla da praia, o policiamento acontece com os veículos utilitários multitarefa (UTVs) e módulos móveis. Além disso, são ofertadas pulseirinhas de identificação para as crianças, possibilitando mais agilidade caso os pais se percam dos filhos. Nesta última semana, foram entregues 3.638 pulseirinhas por parte da Polícia Militar.

“O Litoral, para muitas pessoas, é um local de lazer, de passear com a família e com os filhos. Nossas equipes atuam também nas orlas para evitar que as crianças se percam dos pais e, caso aconteça, sejam localizadas rapidamente”, completou a capitã.

MANDADOS – Ao todo, desde o início da operação, no final de dezembro, foram cumpridos 76 mandados de prisão.

DENÚNCIAS – A Polícia Militar reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o Disque-Denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.