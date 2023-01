Paranaguá fecha Circuito Paranaense de Handebol de Areia com dupla vitória

Foto: Clóvis Santos

A temporada 2022/2023 do Circuito Paranaense de Handebol de Areia encerrou no domingo (22) na Arena Caiobá.

A competição foi organizada pela Liga de Handebol do Paraná em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e integrou as competições esportivas dos Jogos de Aventura e Natureza inseridos no Verão Maior Paraná.

Foram 300 atletas participantes da competição, entre feminino e masculino, com 20 equipes durante os três dias de evento. As etapas começaram em janeiro de 2022 e percorreram os municípios de Antonina, Paranavaí, Sertaneja e Carlópolis até chegar nesta última etapa realizada em Caiobá.

A equipe masculina de Paranaguá venceu Cascavel, por 10 pontos a 8, na etapa final, conquistando a liderança no campeonato pela décima primeira vez. No resultado geral, o time masculino de Cascavel ficou com a segunda posição e Paranavaí com o bronze.

Para o jogador de Paranaguá, Vinicius do Carmo, o sentimento é de dever cumprido. “Acabamos de voltar do circuito brasileiro com o quarto lugar. E esse décimo primeiro campeonato foi muito importante para consagrar um ano bem corrido, muitas competições em quadra e areia, treinando de 4 a 5 vezes por semana”, afirma.

A equipe feminina de Paranaguá venceu o time de Marialva na última etapa, por 10 a 8, liderando o campeonato. Na classificação geral, Ubiratã ficou com o segundo lugar e Cascavel em terceiro.

A jogadora do Paranaguá, Ana Paula Vanhoni, simboliza a vitória como uma fase de um trabalho intenso do time. “A equipe vem crescendo muito ao longo das competições. Tem uma mistura muito interessante de juventude com meninas mais veteranas, já bem experientes. Viemos dos jogos abertos, em que ficamos com o vice-campeonato. Essa competição vai coroar um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo”, afirma.

O presidente da Liga de Handebol do Paraná, Roberto Niero, ressaltou a parceria com o Governo do Estado na realização dos jogos e a receptividade da organização com os jogadores. “Os atletas foram muito bem recebidos e o espaço é privilegiado para desenvolver a modalidade. Essa é a quinta etapa que estamos fazendo em parceria com o Estado e nós só temos a agradecer. Isso possibilitou ao handebol de praia crescimento técnico”, afirma.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná. O projeto conta com o patrocínio da Coca-Cola Femsa Brasil e do Sicredi, com o apoio da Fecomercio/SESC e das prefeituras municipais.