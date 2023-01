Jogos de Aventura e Natureza trazem bodyboarding para Guaratuba

No sábado (28) e domingo (29) acontecerá a 1° Etapa Paranaense de Bodyboarding Pro na Praia dos Paraguaios (Praia Brava) em Guaratuba.

O evento faz parte do Jogos de Aventura e Natureza e do programa Verão Maior Paraná e será realizado pela Federação Paranaense de Bodyboarding e Instituto Guaramar, com o apoio do Município.

Aproximadamente 60 atletas do Estado do Paraná e convidados de outros estados estarão disputando as categorias. O evento acontecerá das 8h às 17h, com início das fases.

Os Jogos de Aventura e Natureza reúne a prática esportiva, o turismo e a natureza em um evento itinerante, que beneficia a população paranaense tanto esportivamente quanto economicamente.

Aproveitando o evento, haverá uma oficina para pessoas com deficiência no sábado (28). O Surf Inclusão, indo ao encontro do projeto estadual “Paradesporto que queremos”, de política de inclusão e práticas esportivas para pessoas com deficiência.

As inscrições ainda podem ser feitas através do WhatsApp 41 99159-4683