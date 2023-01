Abertura do Circuito Paranaense de Surf Amador 2023 acontece em Matinhos

A primeira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2023 acontece em Matinhos, como parte dos Jogos de Aventura e Natureza e do Verão Maior Paraná.

As categorias em disputa são: Sub12, Sub14, Sub14 feminino, Sub16, Sub16 feminino, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, Grand Master, Open e Open feminino. O campeonato será realizado pela FPS (Federação Paranaense de Surf), Oceam (Organização Centralizadora dos Esportes Aquáticos de Matinhos) e Prefeitura de Matinhos.

“Foi uma etapa que conseguimos fechar em tempo recorde e, graças ao Governo do Paraná, os atletas terão alimentação e estadia gratuita. A BackWash e a Hurley se uniram à organização para disponibilizar troféus e kits para os campeões”, disse o presidente da FFPS, Renato Trogue.

As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp no número (41) 99829-5160 com Renato Trogue.

Com informações de Jéssica Dombrowski Netto, Dropando e Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos