Enio Verri sobe nas apostas para a direção da Itaipu

Foto: Cahuê Sanches/ Arquivo do Correio do Litoral

Entre os diversos nomes cogitados para ocupar o cargo de diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional, o do deputado federal Enio Verri (PT-PR) subiu nas casas de apostas nesta semana.

O Correio do Litoral conversou com o parlamentar se ele teria, inclusive, decidido renunciar ao mandato – condição para assumir a Itaipu – conforme informações que circulam na imprensa. “Até o momento, são apenas especulações da mídia”, respondeu Enio Verri.

Apesar da afirmação, fontes do Correio, informam que é possível que o nome deputado seja anunciado já nesta semana, após uma reunião da deputada Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para reforçar, a agenda oficial do Presidência informa que Lula recebe Gleisi e Verri hoje às 15h.

Enio iria assumir como deputado, no dia 1º de fevereiro, e depois renunciar ao mandato para ser nomeado na Binacional. Ainda segundo fontes, os outros cinco cargos principais da usina podem ser distribuídos entre indicações de Jorge Samek, do deputado federal Zeca Dirceu e do ex-governador Requião, antes cotados para a Diretoria Geral Brasileira.