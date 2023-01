Barco naufraga com 15 pessoas na Ilha do Mel

Um barco de passeio com 15 pessoas naufragou próximo à Ilha do Mel, no final da manhã desta quinta-feira (26). Todos foram resgatados e passam bem.

Por volta das 10h30, a embarcação fazia um passeio ao redor da Ilha quando, próximo à Praia de Encantadas, uma onda fez com que virasse.

Estavam a bordo 8 mulheres, 4 crianças e 3 homens. Todos estavam com coletes salva-vidas. Eles foram resgatados pelos guarda-vidas, com apoio de barcos. O helicóptero da Polícia Militar foi chamado, mas não precisou