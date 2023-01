Enio Verri é escolhido como o novo diretor-geral da Itaipu

Foto: Ricardo Stuckert

O deputado federal Enio Verri será o novo diretor-geral brasileiro da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Seu nome foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o recebeu nesta tarde em seu gabinete junto com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Também participou da reunião, o presidente do partido do PT no Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato.

“Sinto-me honrado do presidente Lula escolher meu nome para assumir essa nova missão. Itaipu tem um papel importantíssimo no planejamento do governo brasileiro, que é promover e financiar ações que tragam avanços econômicos, tecnológicos e sociais para o Paraná e o Brasil. E, ainda, ser um vetor de modernização e democratização do setor energético”.”, disse o deputado em seu Instagram.

“Aceito esse desafio para contribuir com o projeto de Lula para Itaipu e para o país. Já tinha afirmado anteriormente, estou no PT há 40 anos e sempre defendi que os interesses coletivos se impõem ao individual. E, hoje, esse projeto coletivo é a reconstrução do Brasil. E Itaipu faz parte desse grande projeto”, postou.

Verri foi escolhido entre vários nomes cogitados, inclusive Chiorato, o deputado federal Zeca Dirceu, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o ex-governador Roberto Requião, o ex-vice-governador Orlando Pessuti, o advogado Luiz Carlos Rocha e, principalmente, o ex-diretor da Itaipu, Jorge Samek. A disputa acabou afunilando entre Verri e Samek e o escolhido contou com apoio do PT, incluindo Gleisi, Chiorato e Zeca Dirceu.

Também serão nomeados em Itaipu, entre outros cargos, 5 diretores brasileiros da Binacional: administrativo, financeiro, de coordenação, jurídico e técnico. Também irá nomear o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) e ainda 6 membros brasileiros do Conselho de Administração – um dos membros é o representante do Ministério das Relações.

Na lista de exonerações constam 28 nomes, sendo a maioria militares nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As indicações devem ser divididas entre o PT e partido da base, inclusive com os nomes que foram preteridos para o cargo de diretor-geral.

Entre os desafios de Verri estão as negociações com o Paraguai do Anexo C do tratado de Itaipu, documento que trata das condições de comercialização da energia gerada na hidrelétrica binacional. A tarefa deve ser dividida, principalmente, com o Ministério de Relações Exteriores.

A curto prazo, o diretor deverá analisar as últimas ações do atual diretor-geral, o vice-almirante Anatalício Risden Junior. Entre elas estão as obras em andamento da Perimetral Leste e a Ponte da Integração, a duplicação da BR-469.

Também constam os projetos da Beira Rio e do Mercado Público, que teve anteprojetos anunciados ainda em dezembro do ano passado por Risden. O projeto da construção de uma arena multiuso, assinado pela usina com o Fundo Iguaçu, com custo estimado em R$ 1,7 milhão, deve ser também verificado.

Deputado é professor de Economia da UEM licenciado

Para assumir o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri terá de renunciar ao cargo de deputado federal, uma exigência legal. Deve fazer isso depois de tomar posse, no dia 1º de fevereiro. Ele foi eleito deputado federal pelo terceiro mandato consecutivo, com 95.172 votos.

Enio Verri tem 61 anos e nasceu em Maringá. É professor licenciado do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde foi admitido em 1997.

Formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), concluiu mestrado em 1998, pela mesma universidade, com a tese “O desenvolvimento recente da indústria paranaense”; e doutorado, em 2003, com o trabalho “Reestruturação produtiva do Paraná nos anos 90: o papel da globalização e do Mercosul”.

Ingressou no Partido dos Trabalhadores em 1985. Foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá na gestão do prefeito José Cláudio Pereira Neto, entre 2001 e 2003, e também secretário de Governo do município entre 2003 e 2004.

No final de 2004, assumiu o cargo de assessor técnico da Presidência da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Em 2005 foi convidado pelo ministro Paulo Bernardo para ser chefe de gabinete do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde permaneceu até 2006, quando foi eleito deputado estadual pelo PT.

Ao tomar posse na Assembleia Legislativa, em 2007, foi convidado pelo governador Roberto Requião a integrar a equipe de governo, assumindo a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Ficou no cargo até 2009.

Reeleito, em 2010, assumiu a liderança da oposição na Assembleia. Foi presidente do PT estadual por oito anos. Em 2014, foi eleito deputado federal, pela primeira vez, se reelegendo em 2018 e 2022. Foi membro da Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados, vice-líder e líder da Bancada do PT na Câmara.

Com a ida de Verri para a Itaipu, quem irá assumir como deputado é o vereador de Toledo e ex-deputado estadual Elton Welter, que fez 21.118 votos.