Meia Maratona Ecológica de Pontal do Paraná atravessa mata e praia

No próximo domingo (29) ocorrerá a segunda edição da Meia Maratona Ecológica de Pontal do Paraná, um desafio em prova com piso misto (asfalto, trilha e praia), passando em meio a mata exuberante da lendária Estrada Velha de Shangri-lá, entre outros trechos fascinantes.

As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (27). O evento é realizado pela Sports 360º, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

Para o diretor técnico da Sports360º, Daniel Waleski, a ideia é proporcionar um evento de alto nível em um lugar paradisíaco: “A prova oferece aos atletas a experiência de dar suas passadas em um local com belas paisagens. O evento promete desafio, beleza e muita diversão”, disse Daniel.

Na corrida, as distâncias são de 21 Km, 10 Km e 5km. na modalidade montain bike é de 21Km; Neste ano também tem duathlon adulto e infantil. Para as provas de corrida a largada será às 7h e de bicicleta às 8h30. Além da corrida para adultos e o duathlon infantil, a meia Maratona conta com a categoria kids. Crianças de 2 a 14 anos poderão participar dessa modalidade. A largada acontecerá às 9h.

As concentrações e largadas serão na avenida Anibal Khury, esquina com a rua das Orquídeas, no balneário Pontal do Sul, em frente a Pousada Village.

Para realizar a sua inscrição clique no link: https://www.ticketsports.com.br/…/MEIA+MARATONA+ECOL%c3…

Informações: www.sports360.com.br ou pelo WhatsApp (41) 9 9976 6660.

História – A Estrada Velha de Shangri-lá e a Estada do Guaraguaçu foram os primeiros acessos de Paranaguá aos balneários, que, após a emancipação, em 1995, são o município de Pontal do Paraná.

A princípio, ambas formavam um caminho único, tendo sido denominadas separadamente a partir de sua desativação, em 1950, época da abertura e pavimentação das rodovias PR-407 e PR-412.

Com aproximadamente 9,8 km, a Estrada cruza parte da Floresta Atlântica ligando os balneários entre Shangri-lá e Pontal do Sul. Hoje, muitos que passeiam entre as belezas naturais desse caminho não imaginam como seus ancestrais caminharam ardorosamente pelas trilhas para que o acesso ao litoral fosse possível.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná