Programa de Estágio TCP 2023 está com novas vagas abertas

Maior empresa empregadora do litoral do Paraná está com diversas oportunidades nas cidades de Curitiba e Paranaguá; em 2022, a média de efetivação dos estagiários foi de 76%.

De 25 de janeiro a primeiro de fevereiro, os universitários terão uma segunda chance de participar do Programa de Estágio TCP 2023. Com ampliação das áreas de atuação, os aprovados terão contato com os setores de armazém de importação, controladoria, comercial, gestão de fluxo, manutenção, operações, TI, saúde e segurança do trabalho. As vagas são para Curitiba e Paranaguá.

O gerente de recursos humanos e qualidade, Washington Bohnn, reforça que “o programa busca atrair os jovens talentos, principalmente de Paranaguá, para a maior empregadora do litoral do Paraná. O objetivo é aliar a teoria com a prática, desenvolvendo hard e softskills dos participantes”.

A inscrição deve ser feita pelo site Gupy clicando na aba “candidatar-se à vaga”. Após a inscrição feita, a equipe de seleção analisará os perfis compatíveis com as áreas, e convocará os candidatos a participarem do processo seletivo.

Segundo Bohnn, o programa de estágio, que existe há 10 anos, trabalha com o compromisso de aprendizagem do estagiário – principalmente durante a condução de projetos de grande relevância para a companhia – e estimula o desenvolvimento de lideranças: em 2022, uma média de 76% dos estagiários foram efetivados. “Ao longo da história da TCP, 7 estagiários alcançaram a liderança em supervisão, 12 tornaram-se coordenadores e 04 chegaram ao cargo de gerência. Só em 2021, 14 estagiários foram efetivados. Nosso objetivo é estimular o crescimento dos jovens na empresa e impulsionar os grandes profissionais do mercado”, enfatiza. Atualmente, a TCP conta com 1.350 colaboradores, que atuam nas cidades de Curitiba, Ortigueira e Paranaguá.

Sobre a TCP

A TCP é considerada o maior terminal de contêineres da América do Sul. A empresa atua na logística fornecendo soluções completas para importadores e exportadores. Desde março de 2018, a TCP integra o portfólio da China Merchants Port Holding Company (CMPort), o maior e mais competitivo desenvolvedor, investidor e operador de portos públicos da China.