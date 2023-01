Festival das Águas agrada moradores e movimenta o turismo em Antonina

Fotos: Albari Rosa / AEN

Muito sol e temperatura na casa dos 30ºC. Foi nesse clima que começou nesta sexta-feira (27) o Festival das Águas, em Antonina, no Litoral.

A competição, que segue até domingo, conta com várias modalidades de esportes náuticos, como Caiaque Polo, Seasider Cross e Maratona, atraindo veranistas e a comunidade local.

O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná e dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN), promovidos pelo Governo do Estado.

Realizado na Ponta da Pita, o público pode acompanhar nesta sexta as provas de Caiaque Polo, nas categorias pelo masculino: infantil, sub 14, júnior e sênior; e pelo feminino: sub 12 e júnior. Ao longo do fim de semana, devem passar pelas águas de Antonina cerca de 300 atletas de várias regiões do Paraná, de cidades como Foz do Iguaçu, Tibagi e Tomazina.

O atleta da Seleção Brasileira de Caiaque Polo, Vitor Barcelos, de 17 anos, veio de Tomazina, no Norte Pioneiro, e já tem no currículo o título de campeão de slalom cross. Ele conta que os Jogos de Aventura e Natureza foram um dos primeiros que ele disputou.

“Está muito massa, bem organizado, show de bola”, conta. Além de competir pela categoria sênior no JAN, ele também auxilia na arbitragem das outras categorias.

Denise Baiana, moradora de Antonina há 58 anos, veio com as duas irmãs e a mãe para assistir o início das competições do Festival das Águas. “Nós passamos por aqui na quinta e já estava bem movimentado, cheio de turistas, então viemos cedinho para acompanhar”, conta Denise.

“Está sendo maravilhoso, com muita coisa acontecendo aqui. Tudo que tem em Antonina nós estamos acompanhando”, reforça sua irmã, Fátima.

Segundo o presidente da Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan), Argos Gonçalves Dias Rodrigues, o apoio do Estado tem sido fundamental para a realização de competições esportivas. “O Governo do Paraná está de parabéns com relação às modalidades esportivas. Esse trabalho, como os Jogos de Aventura e Natureza, são de fundamental importância para o nosso esporte”, destaca Rodrigues. “A canoagem teve uma sobrevida graças ao apoio do Estado, e tem sido assim desde 2019”.

“A gente tem uma baía linda e que é pouco explorada pelos esportes náuticos, e trazer essas modalidades aqui para Antonina é muito importante. Movimenta o turismo, a economia e todo o comércio local”, afirma o coordenador de Esportes de Antonina, Jackson Ribeiro Goulart. “Esperamos continuar com essa parceria com o Governo do Estado para as próximas temporadas”.

DIFERENTES FRENTES – Paulo Cardoso da Silva, da Secretaria de Estado do Esporte, ressalta que o JAN atua em diferentes frentes. “Nós temos o turismo, a integração de diversas cidades do Paraná participando desses eventos, e o mais importante, que é a prática de esportes. Os nossos jovens, adultos, a terceira idade, todos se exercitando por meio dos programas da Secretaria. O Governo do Estado tem incentivado muito a prática esportiva em todo o Paraná”, explica. “O Verão Maior Paraná tem sido um sucesso”.

Para realização da competição nas águas de Antonina, o Governo do Estado auxiliou no alojamento e alimentação dos atletas, pagamento de diárias para árbitros e coordenadores e troféus e medalhas para os participantes. O evento é realizado em parceria com a Fepacan e com o Grupo Escoteiro do Mar de Antonina, além do apoio da Prefeitura de Antonina.



JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA – O projeto foi criado em 2019 visando unir a prática esportiva, o turismo e a natureza com a realização de eventos em todos os cantos do Paraná. Pioneiro no Brasil, além dos benefícios esportivos, a economia local também é fortalecida. Os Jogos de Aventura e Natureza são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte.

Mais de 150 mil atletas já participaram das mais variadas competições desde 2019. Todas as modalidades foram chanceladas pelas respectivas federações esportivas, que aderiram a proposta do Governo do Estado e passaram a integrar o calendário oficial dos jogos. Em 2022, a iniciativa recebeu o prêmio nacional Top Inovation da Uninter, na categoria Desporto.

PROGRAMAÇÃO NAS PRAIAS – Além do Festival das Águas, diversas atividades culturais e esportivas estão programadas para este final de semana. Em Matinhos, nesta sexta tem o show da dupla Fernando & Sorocaba, às 20 horas, com entrada gratuita; o Circo na Praça e o início do Campeonato de Vôlei de Praia. No sábado tem exposição da Polícia Militar das 16 às 20 horas. A programação do dia encerra com show de Dell Cavalini e Pedro Paulo e Alex.

Em Pontal do Paraná, continuam as sessões do Cinema na Praia, passando cada dia por um balneário diferente, e show de Dell Cavalini e Quinteto S.A. na sexta-feira a noite. Já no sábado tem show do grupo Sambô. Há ainda atrações em Guaratuba, com a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding 2023 começando no sábado, e em Paranaguá, com Futebol das Estrelas no sábado e corrida de rua no domingo.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.