O sexto Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT), divulgado nesta sexta-feira (27) informa que o Litoral do Paraná tem 19 pontos impróprios ao banho, 2 a mais que na semana passada: 10 em Guaratuba, 3 em Matinhos, 2 em Morretes, 2 na Ilha do Mel, 1 em Antonina e 1 em Pontal do Paraná.

Laboratorio balneabilidade Ido IAT | Foto Gilson Abreu/Aen

Na Ilha do Mel, o trecho da Praça de Alimentação, em Encantadas, no “mar de fora”, voltou a ser considerado próprio para banho. Dois outros pontos de Encantadas, na baía, permanecem impróprios.

Outro local que melhorou e foi considerado próprio neste boletim fica no rio Morumbi, em Morretes, próximo à ponte da Estrada da Anhaia.

Em relação ao boletim da semana passada, se tornaram impróprios 3 pontos de Guaratuba: à esquerda da av. Ponta Grossa, na Praia Central, à esq. do Morro do Cristo, na praia do Cristo, e em frente à rua Costa Rica, no balneário de Nereidas. Em Matinhos, 1 ponto se tornou impróprio: na Praia Central, à esquerda do morro.

Outros 3 locais seguem identificados como impróprios: no rio Nhundiaquara, na altura do Largo Lamenha Lins e no Porto de Cima, em Morretes; e em Ponta da Pita, em Antonina.

Além deles, 10 pontos são permanentemente impróprios, pois ficam em foz de rios ou canais de drenagem que desembocam nas praias.

Locais impróprios ao banho:

Guaratuba (10): esq. da av. Ponta Grossa (Praia Central), rio Brejatuba (Praia das Canoas), à esq, do Morro do Cristo (Praia do Cristo), galeria da rua Marechal Deodoro, canal da rua Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rua Costa Rica, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (3): rio Matinhos (Flamingo), à esq. do Morro (Central de Matinhos) e canal Caiobá (Caiobá).

Ilha do Mel, em Paranaguá (2): Pontinha (em frente ao módulo policial), Direita do trapiche, na Praia de Encantadas.

Morretes (2): Largo Lamenha Lins e Porto de Cima, no rio Nhundiaquara.

Antonina (1): Ponta da Pita.

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água (balneário Olho D’água).

O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.

São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. O monitoramento começou na semana do Natal e vai até o fim da temporada, no carnaval.

Também é feita análise semanal nas chamadas Costa Oeste (praias artificiais no reservatório de Itaipu) e Norte (Primeiro de Maio), onde todos os pontos estão aptos para banho.