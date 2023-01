Festival do Caranguejo mostra projeto de repovoamento da espécie

Uma das novidades da edição 2023 do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná é a presença do Projeto Puçá. Desenvolvido em parceria com a UFPR, através do Camar (Centro de Estudos Marinho de Pontal do Paraná) e o GIA (Grupo de Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação), a iniciativa aprofunda os estudos sobre as espécies marinhas de interesse comercial no Paraná.

O Camar, criado em 1998 para atender a demandas do setor aquícola, fica em Praia de Leste e foi construído em um terreno de 11 mil metros quadrados, doado pelo Município de Pontal do Paraná.

Lá são realizadas pesquisas que visam trazer impactos positivos para a economia do litoral paranaense – entre elas, o desenvolvimento de uma tecnologia de produção de larvas de caranguejo-uçá em larga escala para o repovoamento dos manguezais.

Parte destes conteúdos e tecnologias relacionadas ao cultivo do caranguejo estará disponível ao público presente na abertura e no encerramento do tradicional festival gastronômico do município, na Praça Alvorada, no balneário de Shangri-lá.

Na oportunidade, o público presente poderá conhecer mais as características da espécie interagindo com o caranguejo-uçá em um espaço imersivo com jogos, painéis, entre outras atrações preparadas pelos especialistas do Camar.

Neste mesmo espaço, a Adetur (Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná), em parceria com a Paraná Turismo, terá um espaço para apresentação dos destinos turísticos da região.

O Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná será realizado na Praça Alvorada, no balneário Shangri-lá, a partir do dia 2 de fevereiro, e em restaurantes da cidade, entre 3 de fevereiro e 5 de março.