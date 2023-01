Patrulha Rural recupera carga roubada em Guaratuba

A Patrulha Rural da Polícia Militar recuperou, na manhã de sábado (28), mais de 200 caixas de detergente líquido que foram roubadas de um caminhão envolvido em um acidente na BR-376, em Guaratuba.

De acordo com a PM, o motorista do veículo que transportava a mercadoria perdeu o controle da direção nas proximidades do km 71da rodovia, na localidade de Pedra Branca do Araraquara, e bateu na entrada de uma chácara. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (27).

Contando com o auxílio de moradores da região, o caminhoneiro acionou a Polícia Rodoviária Federal e a ocorrência foi registrada. Após a saída dos policiais rodoviários, cinco homens abordaram o motorista e o morador do local e roubaram a mercadoria. As vítimas foram agredidas e tiveram os celulares quebrados, mas conseguiram fugir correndo e chamaram a Polícia Militar.

Equipe da Patrulha Rural foi até o local e visualizaram três homens carregando caixas de detergente líquido que estavam no baú do caminhão para o interior da chácara. O imóvel, perto de um rio e da rodovia, estava desocupado.

Ao perceberem os policiais eles fugiram correndo para um matagal e não foram localizados. No quintal da propriedade e dentro de cômodos da casa principal, os policiais encontraram 219 caixas da mercadoria roubada. O material recuperado foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Foto e informações: PMPR