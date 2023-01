Exposição Novos Caiçaras chega a Paranaguá

A exposição de artes visuais Novos Caiçaras – 2ª edição chega a Paranaguá nesta quinta-feira (2). Os trabalhos poderão ser vistos até 9 de março, na Casa de Cultura Monsenhor Celso, que fica no final da rua Conselheiro Sinimbú, em frente à Catedral Nossa Senhora do Rosário.

Na abertura, a exposição ficará aberta das 17h às 20h; diariamente, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e nos sábados, das 8h às 14h.

“Novos Caiçaras – 2 ª edição”, reúne trabalhos de artistas visuais do litoral paranaense: tanto nascidos, quanto residentes, e que participam do “Mapeamento das Artes Visuais do Litoral do Paraná”, uma ação realizada pelo Projeto de Extensão “Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais”, da UFPR, Setor Litoral.

A organização e curadoria é realizada por Carla Ruschmann e Luciana Ferreira, ambas artistas, professoras, pesquisadoras e extensionistas do curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral, em Matinhos.

Participam desta exposição André Serafim, Beni Moura, Carla Ruschmann, Carlos Alberto Kussik, Claudio Kambe, Douglas Mayer, Elencristina Schneider, Emer Ramos, Gabriel Gariba, Isaurina Maria, Laercio Gomes, Luciana Ferreira, Luiz Eduardo Geara, Marcel Fernandes, Pablo Benedini, Piantá e Sylvia Capriles.