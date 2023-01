Pescadores realizam a 51ª Regata de Canoas à Vela de Antonina

Acontece neste próximo domingo (dia 5), a tradicional Regata de Canoas à Vela de Antonina.

A regata é uma das grandes atrações e uma marca da comunidade local de pescadores e da cultura caiçara do Litoral do Paraná. Acontece há mais de 50 anos, desde 1968. É organizada pela Colônia de Pescadores Z8, que nesta edição conta com a parceria do Clube Náutico e da prefeitura.

A regata reúne os pescadores artesanais da cidade, que vêm das diversas localidades de Antonina, e também das cidades vizinhas. As provas são nas categorias canoa à vela individual, canoa à vela dupla e bateria à vela dupla.

A regata acontece na baía de Antonina, em frente ao Mercado Municipal, a partir das 14h.