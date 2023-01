TCP fará vistoria em caminhões a partir de fevereiro

Procedimento faz parte de ação de melhorias de segurança para o caminhoneiro; a medida segue orientações da Contram

Visando garantir a segurança de todos que acessam o terminal e transitam pelas ruas e vias de Paranaguá, a partir do dia 6 de fevereiro a TCP, empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, passará a inspecionar as condições mínimas de segurança dos veículos que irão adentrar no terminal.

O objetivo é verificar se os caminhões estão em condições seguras de rodagem. Proprietários de veículos em situação irregular terão 15 dias para se adequarem às normas, caso contrário, terão a entrada bloqueada no terminal e ficarão impedidos de realizarem novos agendamentos.

A fiscalização segue definições da CONTRAN de segurança e será feita no SAV (Serviço de Atendimento Veicular), antes do local de validação dos agendamentos, a fim de não criar impactos no recebimento dos veículos. Dentre os itens presentes no checklist de inspeção estão: cinto de segurança; pneus e rodas; freios; locks (dispositivo de fixação de contêineres) das carretas funcionando e em perfeito estado de conservação; faixas refletivas, placa veículo longo; dentre outros. Segundo Kayo Zaiats Szatkovski, gerente de Saúde, Segurança, Proteção e Meio Ambiente da TCP, “as inspeções não serão realizadas em todos os veículos. Apenas naqueles que visivelmente apresentam condições irregulares para o trânsito seguro”.

Após a fiscalização, o caminhoneiro receberá uma via do checklist, a qual conterá as adequações necessárias. Estas deverão ser realizadas dentro de um prazo de 15 dias corridos da data da inspeção. A lista completa dos itens vistoriados pode ser encontrada no site TCP.